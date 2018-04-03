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Альфа-банк уволил в Екатеринбурге сотрудника, которого обвинили в подделке подписей
3 апрель 2018 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В Екатеринбурге уволен сотрудник отделения Альфа-банка, который предположительно подделал подпись клиента. Об этом УрБК рассказала родственница клиента Екатерина Животкова.
На днях она рассказала, что в одном из офисов Альфа-банка при оформлении кредитной карты была подделана подпись на включение клиента в коллективный договор страхования. Стоимость этой услуги составляла дополнительно 1%. При этом клиенту не давали на подпись документов, связанных со страхованием.
«Вчера была подана официальная претензия. Сотрудник, который это делал, уже не работает. Деньги планируется вернуть», — пояснила Е. Животкова.
По ее мнению, ситуацию удалось разрешить в оперативные сроки, поскольку об этой истории стало известно топ-менеджменту банка в Москве.
На днях она рассказала, что в одном из офисов Альфа-банка при оформлении кредитной карты была подделана подпись на включение клиента в коллективный договор страхования. Стоимость этой услуги составляла дополнительно 1%. При этом клиенту не давали на подпись документов, связанных со страхованием.
«Вчера была подана официальная претензия. Сотрудник, который это делал, уже не работает. Деньги планируется вернуть», — пояснила Е. Животкова.
По ее мнению, ситуацию удалось разрешить в оперативные сроки, поскольку об этой истории стало известно топ-менеджменту банка в Москве.
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