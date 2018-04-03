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ММК выделил на оздоровление сотрудников и членов их семей более 200 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2018. В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил на оздоровление работников компании и членов их семей (с учетом компенсации стоимости детских путевок в летние загородные лагеря) более 200 млн руб. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«В прошлом году в соответствии с социальным заказом было направлено на реабилитационно-восстановительное лечение 8 тыс. 189 работников и членов их семей, из которых 87% — собственно работники. Возможность полноценно отдыхать и восстанавливать здоровье в санаториях и домах отдыха обеспечивается компенсацией части стоимости путевок. Льготы для работников составляют 65-80% от полной стоимости в зависимости от сезона и вида оздоровления, для детей работников льгота составляет 70%, для супруги — 50%. Работники комбината в минувшем году имели возможность отдохнуть в санатории «Юбилейный», санатории-профилактории «Южный», санатории «Металлург» (Ессентуки), домах отдыха «Березки» и «Абзаково», санаторном корпусе «Ассоль» санатория «Ассы». В 2017 году затраты ПАО «ММК» на компенсацию стоимости путевок составили 190,6 млн руб. Профсоюзным комитетом оказана материальная помощь на оздоровление работников на сумму 11,6 млн руб.», — говорится в сообщении.



Оздоровление детей работников ПАО «ММК» также является неотъемлемой частью социально ориентированной политики предприятия. В период летних каникул дети имеют возможность отдыхать в детских оздоровительно-образовательных центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье». Затраты комбината на предоставление компенсаций за путевки в детские загородные лагеря составили в 2017 году почти 15 млн руб. Еще свыше 10 млн руб. составили затраты на содержание детских оздоровительно-образовательных центров комбината.

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