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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ нашли незаконные копии секретных карт Генштаба ВС РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ.



Копии были обнаружены в рамках операции по раскрытию группы лиц, причастных к незаконному сбору материалов военного назначения для передачи их иностранной стороне. В операции участвовали сотрудники ФСБ из Свердловской и Омской областей, а также Крыма и Севастополя. Предположительно в группу входили трое российских граждан и гражданин Украины.



Кроме Екатеринбурга обыски были проведены в Симферополе и Омске, где проживали подозреваемые.



«При этом в результате своевременного реагирования российских органов безопасности удалось предотвратить передачу секретных сведений иностранной стороне. Задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям 275 и 276 УК РФ («Государственная измена» и «Шпионаж») соответственно. Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Свердловской области.



Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ.

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