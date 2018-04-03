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Индивидуальным предпринимателям могут запретить заниматься продажей пива

3 апрель 2018 (10:58)

УрБК, Москва, 03.04.2018. Росалкогольрегулирование (РАР) предложило ввести запрет на реализацию пива для индивидуальных предпринимателей, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

В РАР таким образом рассчитывают снизить долю нелегального производства слабоалкогольной продукции в России. По оценке ведомства, нововведения должны вынудить индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юридические лица.

В Росалкогольрегулировании информацию о запрете официально не подтвердили.

Отметим, что это не первая законодательная инициатива по введению ограничений для малого бизнеса. В июне 2015 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете индивидуальным предпринимателям нанимать работников.

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