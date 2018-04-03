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«Уральские авиалинии» запускают новый рейс по маршруту Жуковский — Сочи
3 апрель 2018 (10:39)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В весенне-летнем сезоне авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы в Симферополь и Сочи из международных аэропортов Домодедово, Шереметьево и подмосковного Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила к основной полетной программе из своего базового аэропорта Домодедово рейсы из других аэропортов московского авиаузла. Полеты из Шереметьево в Сочи и Симферополь начались 25 марта, а из Жуковского на черноморское побережье рейсы стартуют 28 мая 2018 года.
Таким образом, москвичи смогут улететь в Симферополь до 7 раз в день, а в Сочи — 4 раза в день. Новые направления позволят пассажирам авиакомпании выбирать аэропорт вылета и пользоваться удобными стыковками маршрутной сети «Уральских авиалиний».
«На черноморских курортах Крыма или в Сочи есть все для незабываемого отпуска: чистый воздух, горы, море, солнце, конные экскурсии, поездки на джипах по бездорожью, нетронутые уголки первозданной природы, памятники античности и средневековья, бесчисленное количество санаториев, а также развлечения для всей семьи», — рассказали в пресс-службе.
Билеты уже в продаже, приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила к основной полетной программе из своего базового аэропорта Домодедово рейсы из других аэропортов московского авиаузла. Полеты из Шереметьево в Сочи и Симферополь начались 25 марта, а из Жуковского на черноморское побережье рейсы стартуют 28 мая 2018 года.
Таким образом, москвичи смогут улететь в Симферополь до 7 раз в день, а в Сочи — 4 раза в день. Новые направления позволят пассажирам авиакомпании выбирать аэропорт вылета и пользоваться удобными стыковками маршрутной сети «Уральских авиалиний».
«На черноморских курортах Крыма или в Сочи есть все для незабываемого отпуска: чистый воздух, горы, море, солнце, конные экскурсии, поездки на джипах по бездорожью, нетронутые уголки первозданной природы, памятники античности и средневековья, бесчисленное количество санаториев, а также развлечения для всей семьи», — рассказали в пресс-службе.
Билеты уже в продаже, приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
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