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Правительство РФ смягчило условия реструктуризации задолженности регионов

УрБК, Москва, 03.04.2018. Правительство РФ внесло изменения в порядок реструктуризации задолженности российских субъектов по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.



Согласно постановлению, установлены менее жесткие условия реструктуризации задолженности субъектов РФ.



Ранее правилами было определено, что Минфин России вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта РФ.



«Так, в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли госдолга субъекта РФ более чем на 2% объёма доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли госдолга субъекта на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли госдолга субъекта РФ на 1 января 2017 года, но не выше её фактического значения на 1 декабря 2017 года», — говорится в документе.



Постановлением правительства РФ эта норма исключена. Такое смягчение требования к доле госдолга субъекта РФ от объема доходов регионального бюджета, зафиксированной на 1 января 2018 года, обеспечивает установление менее жёстких условий реструктуризации задолженности регионов России по бюджетным кредитам.



Это решение властей позволит снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли госдолга субъекта РФ в сумме доходов бюджета региона.

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