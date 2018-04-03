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В Екатеринбург прибыла инспекция Международного бюро выставок

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В екатеринбургский аэропорт Кольцово вечером 2 апреля 2018 года прибыла инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В составе комиссии председатель исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой, заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен. Делегация должна проверить готовность Екатеринбурга к принятию международной выставки ЭКСПО-2025.



Членов комиссии встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона показал гостям аэропорт, который является одним из объектов проверки. Остальная часть визита инспекции пройдет в столице Среднего Урала 3 апреля.



Напомним, Екатеринбург подал заявку на участие в конкурсе за право проведения выставки в 2025 году. Конкуренцию ему составляют Осака и Баку. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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