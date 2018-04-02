Кризис

Объем выдачи ипотеки в РФ в январе-феврале 2018 года вырос вдвое

В январе-феврале 2018 года в России выдано 180,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 347,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.РФ».



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла на 85% в количественном и на 99% в денежном выражении.



В феврале объем выдачи ипотеки в России вырос к февралю 2017 года на 78% — до 199 млрд руб., передает РИА «Недвижимость».



В нем отмечается, что ставки по ипотеке находятся на минимальных уровнях за всю историю российского рынка. В феврале средневзвешенная ставка составила 9,75%, снизившись к январю на 0,1 процентного пункта.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: