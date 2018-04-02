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Российские власти выделят более 3 млрд рублей на стимулирование продаж новых автомобилей
2 апрель 2018 (17:54)
УрБК, Москва, 02.04.2018. Правительство РФ выделит 12,2 млрд руб. на поддержку автопроизводителей и предприятий легкой промышленности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
Из этой суммы 4 млрд руб. направлено на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга.
«Это позволит реализовать в 2018 году не менее 15 тыс. единиц техники», — отмечается в постановлении правительства.
На стимулирование продаж автомобилей выделяются 3 млрд руб. Эти деньги получат банки на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам. Эта мера, считают в правительстве, позволит продать в нынешнем году не менее 35,5 тыс. автомобилей.
Из этой суммы 4 млрд руб. направлено на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга.
«Это позволит реализовать в 2018 году не менее 15 тыс. единиц техники», — отмечается в постановлении правительства.
На стимулирование продаж автомобилей выделяются 3 млрд руб. Эти деньги получат банки на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам. Эта мера, считают в правительстве, позволит продать в нынешнем году не менее 35,5 тыс. автомобилей.
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