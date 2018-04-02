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Суд рассмотрит иск о банкротстве Уральского котельно-машиностроительного завода в Асбесте
2 апрель 2018 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский котельно-машиностроительный завод» (г. Асбест) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 30 марта 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Медиана», сумма исковых требований пока не уточняется.
Отметим, ООО «Уральский котельно-машиностроительный завод» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2016 году. Основным видом деятельности является производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления.
Соответствующий документ поступил в суд 30 марта 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Медиана», сумма исковых требований пока не уточняется.
Отметим, ООО «Уральский котельно-машиностроительный завод» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2016 году. Основным видом деятельности является производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления.
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