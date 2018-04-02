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В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль

В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль. Об этом сообщает «Киев Оперативный».



«В 00.50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen... О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются», — говорится в сообщении.



Ранее неизвестный подорвал гранатой автомобиль в Киеве.

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