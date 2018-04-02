Дайджест
В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль
2 апрель 2018 (17:29)
В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль. Об этом сообщает «Киев Оперативный».
«В 00.50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen... О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются», — говорится в сообщении.
Ранее неизвестный подорвал гранатой автомобиль в Киеве.
«В 00.50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen... О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются», — говорится в сообщении.
Ранее неизвестный подорвал гранатой автомобиль в Киеве.
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