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В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль

2 апрель 2018 (17:29)

В Киеве на улице Ахматовой взорвался автомобиль. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«В 00.50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen... О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются», — говорится в сообщении.

Ранее неизвестный подорвал гранатой автомобиль в Киеве.

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