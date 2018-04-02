Дайджест
Хакеры выкрали данные кредитных карт у 5 млн американцев
2 апрель 2018 (17:28)
Хакеры из группировки Fin7, также известной под названием JokerStash, выкрали данные кредитных карт у 5 млн американцев.
Как сообщает компания Gemini Advisory, информация о 125 тысячах карт выставлена на продажу, оставшиеся данные также могут в скором времени быть раскрыты.
Под удар попали клиенты магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor, совершавшие покупки в период с мая 2017 года по настоящее время. Большинство пострадавших проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
С заявленным количеством скомпрометированных платежных карт, нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и наиболее вредных для сферы ретейла, — утверждают специалисты в области кибербезопасности.
Как сообщает компания Gemini Advisory, информация о 125 тысячах карт выставлена на продажу, оставшиеся данные также могут в скором времени быть раскрыты.
Под удар попали клиенты магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor, совершавшие покупки в период с мая 2017 года по настоящее время. Большинство пострадавших проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
С заявленным количеством скомпрометированных платежных карт, нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и наиболее вредных для сферы ретейла, — утверждают специалисты в области кибербезопасности.
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