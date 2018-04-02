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Парк «Уральских авиалиний» пополнился 44-м самолетом Airbus A320
2 апрель 2018 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Первый в этом году Airbus A320 пополнил парк авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Борт под номером VP-BKX стал 44 самолетом в воздушном парке авиакомпании. Общая вместимость лайнера — 162 кресла, из которых 150 кресел эконом-класса и 12 — бизнес-класса.
Новый самолет планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Свой первый рейс лайнер совершил под символичным номером U6-1 по маршруту Екатеринбург — Москва — Шереметьево, куда авиакомпания начала полеты 25 марта.
«Программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает новые самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов. Кроме того, авиакомпания продолжает обновление салонов самолетов, устанавливая облегченные и комфортные кресла DragonFly от фирмы Zodiac Seats France», — рассказали в пресс-службе.
Борт под номером VP-BKX стал 44 самолетом в воздушном парке авиакомпании. Общая вместимость лайнера — 162 кресла, из которых 150 кресел эконом-класса и 12 — бизнес-класса.
Новый самолет планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Свой первый рейс лайнер совершил под символичным номером U6-1 по маршруту Екатеринбург — Москва — Шереметьево, куда авиакомпания начала полеты 25 марта.
«Программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает новые самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов. Кроме того, авиакомпания продолжает обновление салонов самолетов, устанавливая облегченные и комфортные кресла DragonFly от фирмы Zodiac Seats France», — рассказали в пресс-службе.
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