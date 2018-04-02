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В Екатеринбурге дальнобойщики устроили стихийную стоянку на подъезде к аэропорту Кольцово
2 апрель 2018 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. В Екатеринбурге водители большегрузного транспорта устроили стихийную стоянку на подъезде к аэропорту Кольцово. Об этом УрБК рассказали очевидцы.
Отметим, что водители легковых автомобилей часто останавливаются на обочине Кольцовского тракта, чтобы не переплачивать за парковку в ожидании нужного рейса. Однако грузовой транспорт там раньше не парковался. Между тем, в Екатеринбурге проезд, стоянка и парковка большегрузного транспорта практически остаются бесконтрольными.
Напомним, в последние годы дальнобойщики регулярно устраивают акции протеста против системы «Платон». Водители требуют отмены платы за проезд по федеральным трассам.
Отметим, что водители легковых автомобилей часто останавливаются на обочине Кольцовского тракта, чтобы не переплачивать за парковку в ожидании нужного рейса. Однако грузовой транспорт там раньше не парковался. Между тем, в Екатеринбурге проезд, стоянка и парковка большегрузного транспорта практически остаются бесконтрольными.
Напомним, в последние годы дальнобойщики регулярно устраивают акции протеста против системы «Платон». Водители требуют отмены платы за проезд по федеральным трассам.
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