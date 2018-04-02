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В Екатеринбурге дальнобойщики устроили стихийную стоянку на подъезде к аэропорту Кольцово

2 апрель 2018 (16:49)

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. В Екатеринбурге водители большегрузного транспорта устроили стихийную стоянку на подъезде к аэропорту Кольцово. Об этом УрБК рассказали очевидцы.

В Екатеринбурге дальнобойщики устроили стихийную стоянку на подъезде к аэропорту Кольцово

Отметим, что водители легковых автомобилей часто останавливаются на обочине Кольцовского тракта, чтобы не переплачивать за парковку в ожидании нужного рейса. Однако грузовой транспорт там раньше не парковался. Между тем, в Екатеринбурге проезд, стоянка и парковка большегрузного транспорта практически остаются бесконтрольными.

В Екатеринбурге дальнобойщики устроили стихийную стоянку на подъезде к аэропорту Кольцово

Напомним, в последние годы дальнобойщики регулярно устраивают акции протеста против системы «Платон». Водители требуют отмены платы за проезд по федеральным трассам.

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