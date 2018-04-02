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Infiniti отзывает более 400 автомобилей в РФ из-за проблем с рулевой колонкой
2 апрель 2018 (16:26)
УрБК, Москва, 02.04.2018. Компания ««Ниссан Мэнуфакчуринг РУС», которая является официальным представителем марки Infiniti на российском рынке, отзывает 447 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Сервисная акция затронет модели Q30 и QX30, которые были выпущены до 19 июля 2017 года.
«Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с «массой», кроме спирального кабеля. В случае его повреждения включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что выявленная неисправность чревата не только появлением индикатора на приборной панели, но и самопроизвольным срабатыванием подушки безопасности водителя. А это, в свою очередь, может спровоцировать аварию и даже травмировать шофера, если тот пренебрегает правилами дорожного движения и не пристегивается.
Сервисная акция затронет модели Q30 и QX30, которые были выпущены до 19 июля 2017 года.
«Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с «массой», кроме спирального кабеля. В случае его повреждения включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что выявленная неисправность чревата не только появлением индикатора на приборной панели, но и самопроизвольным срабатыванием подушки безопасности водителя. А это, в свою очередь, может спровоцировать аварию и даже травмировать шофера, если тот пренебрегает правилами дорожного движения и не пристегивается.
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