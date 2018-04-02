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Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро — на 4 коп.

2 апрель 2018 (16:05)

УрБК, Москва, 02.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 2 коп., до 57,28руб., евро — на 4 коп., до 70,60 руб.

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