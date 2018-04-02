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Суд рассмотрит иск о банкротстве ПКП «Красноуфимский завод строительных материалов»
2 апрель 2018 (15:37)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Красноуфимский завод строительных материалов» (ПКП «КЗСМ») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 30 марта 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Стройлогистика», сумма исковых требований составляет 6 млн 256 тыс. руб.
Отметим, ООО ПКП «КЗСМ» действует с 1997 года в Красноуфимске, зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году. Основным видом деятельности предприятия является производство гипса.
Соответствующий документ поступил в суд 30 марта 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Стройлогистика», сумма исковых требований составляет 6 млн 256 тыс. руб.
Отметим, ООО ПКП «КЗСМ» действует с 1997 года в Красноуфимске, зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году. Основным видом деятельности предприятия является производство гипса.
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