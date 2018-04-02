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Новостройки в Екатеринбурге в I квартале подорожали на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. По итогам I квартала 2018 года стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 1,5%. В настоящее время средняя цена квадратного метра составляет 69 тыс. 132 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



Однокомнатные квартиры с начала 2018 года подорожали на 1,2%, двухкомнатные — на 1,6%, трехкомнатные — на 2,1%.



Средние цены в первом ценовом поясе выросли на 1,4%, во втором — 1,2%, в четвертом — на 1%. Снижение стоимости зафиксировано в Центре (на 1,1%) и в третьем поясе на (0,3%).

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