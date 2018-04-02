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К проверкам российских торгово-развлекательных центров привлекут ФНС

УрБК, Москва, 02.04.2018. МЧС России предложило подключить к проверкам торгово-развлекательных центров России Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает ТАСС со ссылкой на главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС Рината Еникеева.



«По требованиям прокуроров обеспечить участие должностных лиц надзорных органов в проведении проверок законодательства о пожарной безопасности, осуществляемых органами прокуратуры. К указанным мероприятиям привлечь должностных лиц территориальных органов Федеральной налоговой службы», ― заявил Р. Еникеев в ходе селекторного совещания.



По его словам, «основными причинами и условиями невозможности проведения надзорных мероприятий (в отношении бизнеса) является переход на упрощенные системы налогообложения, уменьшение налоговых баз путем оптимизации в виде дробления крупного бизнеса на псевдо, микро и малые предприятия, выплаты зарплат сотрудникам по серым схемам и другие ухищрения, которыми пользуются недобросовестные предприниматели, в том числе связанные с закупкой недоброкачественных материалов отделки, а также средств обеспечения пожарной безопасности».



Напомним, МЧС проводит проверку торгово-развлекательных центров по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее в ведомстве сообщали, что планируют закончить мероприятия до 14 апреля.



Кроме того, проверки ТРЦ проводит прокуратура. В надзорном органе завершить мероприятия планируют за месяц.

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