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В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку семи торгово-развлекательных центров

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. В Екатеринбурге прокуратура подвела первые итоги проверок торгово-развлекательных центров (ТРЦ) на предмет работоспособности систем сигнализации и пожаротушения.



К настоящему моменту прокуратура начала проверки в 26 торговых центрах, все мероприятия завершены в ТРЦ «Карнавал», ТРЦ «Мегаполис», ТРЦ «Свердловск», ТРЦ «Радуга парк», ТРЦ «Аида», ТРЦ «Гулливер», ТРЦ «Комсомол».



«В ТРЦ «Свердловск» на путях эвакуации располагаются торговые киоски, пожарная сигнализация работает некорректно (в некоторых местах торгового центра ее не слышно), ширина эвакуационных выходов менее нормы (120 см), при отделке ТРЦ «Свердловск» использованы горючие материалы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Как сообщили в ведомстве, в ТРЦ «Мегаполис» отсутствуют знаки путей эвакуации. В детском центре «Планета игрек» при нажатии пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени (через 1,5 мин.), центральный выход игревой зоны не соответствует нормативам (ширина прохода 1,1 м. при нормативе 1,2 м.); планы размещены не на видных местах, а на входе-выходе нет знаков пожарной безопасности и стрелок, указывающих направление движения. Также заблокирована дверь на путях эвакуации.



В ТРЦ «Аида» и ТРЦ «Гулливер» выявили отсутствие знаков путей эвакуации, огнетушителей и пожарных рукавов, а также захламление выходов. Кроме того, здесь оказались нарушены конструктивные элементы зданий (произведена перепланировка).



«В ТРЦ «Комсомолл» пожарные выходы захламлены, двери эвакуационных выходов закрыты, не срабатывает сигнализация, при отделке ТРЦ используются горючие материалы, планы эвакуации не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Отметим, что проверки пожарной безопасности начались после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека и пострадали 79.

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