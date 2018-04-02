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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Реверс-Импэкс»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Реверс-Импэкс» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2002 году. Основным видом деятельности является производство меди.



С иском о банкротстве ООО «Реверс-Импэкс» в апреле 2017 года обратился в суд Банк СОЮЗ (АО). Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 95 млн руб., из которых суд рассмотрел требования в совокупном размере 49,1 млн руб. Временным управляющим сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника в установленные законом сроки.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Реверс-Импэкс» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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