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По факту обмана дольщиков в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» по факту обмана более ста участников долевого строительства многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По его данным, в мошенничестве подозреваются должностные лица жилищно-строительного кооператива, которые в период с 2012 по 2017 год осуществляли возведение дома.



«В настоящее время все работы на стройплощадке приостановлены. Спецтехника и рабочие отсутствуют. В установленные договором сроки объект не сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность», — поясняет В. Горелых.



Следователи органов внутренних дел Российской Федерации с целью установления точного количества пострадавших и суммы причиненного им ущерба просят граждан обращаться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15/А, кабинет № 509 или по телефонам +7(343)358-75-95, 358-70-12 и 358-70-61.



Отметим, что на ул. 3-го Интернационала в Екатеринбурге в 2012 году некоммерческое партнерство (НП) «Уралэнергостройкомплекс» (УЭСК) начало возведение ЖК «Первый Николаевский». Первая очередь комплекса предусматривала возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое, вторая — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года.

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