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Россия подготовила свои предложения по делу Скрипаля

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия представит новое предложение по содействию расследованию отравления Сергея Скрипаля. Об этом в интервью «Российской газете» заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.



«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО мы собираемся внести еще одно предложение. Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение», — сказал он.



«Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», — заверил Шульгин.

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