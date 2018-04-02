Дайджест
Россия подготовила свои предложения по делу Скрипаля
2 апрель 2018 (12:33)
Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия представит новое предложение по содействию расследованию отравления Сергея Скрипаля. Об этом в интервью «Российской газете» заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО мы собираемся внести еще одно предложение. Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение», — сказал он.
«Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», — заверил Шульгин.
«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО мы собираемся внести еще одно предложение. Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение», — сказал он.
«Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», — заверил Шульгин.
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