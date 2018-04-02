Дайджест
Китай повысит пошлины на американские товары
2 апрель 2018 (12:33)
Таможенная комиссия по тарифам Госсовета Китая приняла решение приостановить действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Поднебесной.
Ведомство поясняет, что со 2 апреля 2018 года Пекин «отказывается от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. Фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%».
В Пекине заявили, что США нарушили соответствующие правила Всемирной торговой организации и нанесли данным шагом «серьезный ущерб интересам Китая».
Уточняется, что в отношении товаров из других стран таможенная политика Китая останется неизменной.
Ведомство поясняет, что со 2 апреля 2018 года Пекин «отказывается от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. Фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%».
В Пекине заявили, что США нарушили соответствующие правила Всемирной торговой организации и нанесли данным шагом «серьезный ущерб интересам Китая».
Уточняется, что в отношении товаров из других стран таможенная политика Китая останется неизменной.
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