Дайджест

Китай повысит пошлины на американские товары

2 апрель 2018 (12:33)

Таможенная комиссия по тарифам Госсовета Китая приняла решение приостановить действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Поднебесной.

Ведомство поясняет, что со 2 апреля 2018 года Пекин «отказывается от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. Фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%».

В Пекине заявили, что США нарушили соответствующие правила Всемирной торговой организации и нанесли данным шагом «серьезный ущерб интересам Китая».

Уточняется, что в отношении товаров из других стран таможенная политика Китая останется неизменной.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: