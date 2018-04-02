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Илон Маск в шутку объявил о банкротстве Tesla

Миллиардер Илон Маск объявил о банкротстве своей компании-автопроизводителя Tesla. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает портал «Лента.ру».



«Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не можете представить», — написал он.



В следующем твите написано «Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакиллы». Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках». Запись сопровождается фотографией, на которой миллиардер лежит у колеса автомобиля, укрывшись картонкой.



Твит был размещен 1 апреля.

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