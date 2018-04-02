Кризис

Кредиторская задолженность свердловских муниципалитетов составила 23 млн рублей

Кредиторская задолженность муниципалитетов Свердловской области на 1 марта 2018 года составила 23 млн руб., сообщает департамент информполитики региона.



Объем задолженности озвучила вице-губернатор, министр финансов области Галина Кулаченко. По ее словам, среди должников числятся Екатеринбург, Волчанск, Нижний Тагил, Алапаевск, Тугулым, Арамиль, Артинский и Режевской городские округа. Как уточнили в минфине, динамика погашения задолженности остается положительной.



«В прошлом году нашим территориям предоставлено бюджетных кредитов на общую сумму 613 миллионов рублей. В текущем году такого рода поддержка будет продолжена», — сказала Г. Кулаченко.

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