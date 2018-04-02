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Свердловская область не получила средств из федерального бюджета на ремонт дорог
2 апрель 2018 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о выделении 6,1 млрд руб. на ремонт дорог в регионах. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
Как следует из документа, деньги будут направлены на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Средства распределены между 30 регионами. Свердловской области в этом списке нет.
Как следует из документа, деньги будут направлены на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Средства распределены между 30 регионами. Свердловской области в этом списке нет.
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