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Аналитики RAEX прогнозируют сокращение числа МФО в 2018 году на 30%

УрБК, Москва, 02.04.2018. Объем выдачи микрокредитов в России в 2017 году вырос на 35%. Об этом говорится в исследовании RAEX (Эксперт РА).



«Наибольший вклад в прирост портфелей внесла проблемная задолженность, а прирост крупных игроков компенсировал уход небольших микрофинансовых организаций (МФО). В 2018 году прирост рынка зависит от сроков введения новых ограничений и составит не менее 20%. При этом количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%», — заявил младший директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Иван Уклеин.



Директор СРО «МиР» Елена Стратьева отметила, что 2017-й был годом увеличения регуляторной нагрузки.



«СРО, безусловно, содействовала тому, чтобы ее смягчить. Но сегодня мы пока не видим проявления всех результатов предыдущего этапа регулирования (влияние резервов, единого плана счетов, базовых стандартов на весь рынок еще предстоит оценить). Вот почему один из аргументов, приводимый нами сегодня Банку России на те предложения, которые прозвучали 13 февраля этого года, заключается в том, что рынок еще не полностью показал, как он отреагировал на нормативные изменения, произошедшие в предыдущем году и начавшие действовать с 1 января 2018-го», — рассказала Елена Стратьева.



Президент СРО МФО «Единство» Павел Сигал обратил внимание на то, что несмотря на рост рынка микрофинансирования, он в 150 раз меньше рынка необеспеченного банковского кредитования.



«Эту разницу принципиально важно и нужно подчеркивать. Кроме того, в докладе RAEX (Эксперт РА) было отмечено, что рост рынка за счет роста проблемной задолженности составил 50%, но эта цифра может быть еще большей. В целом есть цифры, которые неизменны, по нашим наблюдениям. Если МФО в среднем выдает кредит одной трети новых клиентов, а двум отказывает, то у него относительно небольшая просрочка. Если МФО кредитует каждого второго, то просрочка находится на верхней планке рентабельности, и вероятнее всего эту МФО ждет дефолт. С теми, кто выдает более чем половине обратившихся, лучше не иметь дела», — заявил Павел Сигал.

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