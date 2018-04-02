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Свердловская область получит более 260 млн рублей на строительство временных объектов к ЧМ-2018
2 апрель 2018 (10:07)
УрБК, Москва, 02.04.2018. Правительство РФ распределило 2 млрд 563 млрд руб. между десятью субъектами РФ на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений к Чемпионату мира по футболу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2 млрд 563 млн руб. между 10 субъектами», — говорится в пояснительной записке к документу.
Свердловская область получит из федерального бюджета 261 млн 734 тыс. руб.
«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2 млрд 563 млн руб. между 10 субъектами», — говорится в пояснительной записке к документу.
Свердловская область получит из федерального бюджета 261 млн 734 тыс. руб.
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