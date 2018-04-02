Новости дня

Свердловская область получит более 260 млн рублей на строительство временных объектов к ЧМ-2018

УрБК, Москва, 02.04.2018. Правительство РФ распределило 2 млрд 563 млрд руб. между десятью субъектами РФ на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений к Чемпионату мира по футболу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2 млрд 563 млн руб. между 10 субъектами», — говорится в пояснительной записке к документу.



Свердловская область получит из федерального бюджета 261 млн 734 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: