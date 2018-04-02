Особенности капремонта в Краснотурьинске

С момента старта программы капремонта в Свердловской области граждане по-прежнему относятся к проекту с недоверием. В первые годы у населения были вопросы к прозрачности работы регионального оператора. Для снятия подозрений в адрес областного фонда капремонта часть его полномочий была передана муниципалитетам. Однако, как показывает пример Краснотурьинска, после этого разобраться в механизме распределения средств и составления списка очередников стало еще сложнее.В этом муниципалитете капитальный ремонт осуществляют организации, определенные по результатам конкурсов. Как следует из отчета по капремонту в городском округе за 2015-2017 годы, предоставленного депутатам местной думы, в первый год работы программы самые крупные суммы на проведение работ из «общего котла» получили ООО «УЖК Ресурс» — 33,5 млн руб. (на 11 домов) и ООО «УО «ТеплоКомСервис» (ТКС) — 39 млн руб. (на 14 домов). Распределение средств зависело от того, дома каких организаций попадут в очередь на капремонт.Согласно законодательству, перечень формировался с учетом года постройки объектов. Как следует из представленных планов, на 2015 год было запланировано проведение работ в домах, построенных в 1949-1951 годах. Большая часть жилфонда указанного периода приходилась на ООО «УЖК Ресурс» и ТКС. Остальные управляющие организации получили суммы в несколько раз меньше: АМД — 6,2 млн руб. (на 2 дома), ООО «Квартал» — 2,4 млн руб. (на один дом).Со следующего года пропорции распределения средств изменились. Лоты по капремонту получили только три из четырех организаций: ООО «УЖК Ресурс» (100,2 млн руб. на 27 домов), ТКС (17,8 млн руб. на пять домов) и АМД (2 млн руб. на один дом). Как следует из списка, в очередь на 2016 год добавили дома 1947 года постройки, находившиеся в управлении ООО «УЖК Ресурс».В 2017 году для проведения работ по капремонту и вовсе осталось всего два субъекта: ООО «УЖК Ресурс» и ТКС. Первая организация получила 104,8 млн руб. на 47 домов, вторая в пять раз меньше — 20 млн руб. на пять домов.Таким образом, за 3 года (2015, 2016, 2017 годы) на «Ресурс» затрачено 238,62 млн руб. (отремонтировано 85 домов), на ТКС — 76,94 млн (24 дома), на АМД — 8,28 млн (2 дома), на «Квартал» — 2,4 млн (1 дом). Примечательно, что на ООО «УЖК Ресурс» приходится примерно четверть жилищного фонда. Остальные 75% распределены между остальными управляющими организациями.В отличие от 2015 года, строгого соблюдения очередности капремонта по годам не наблюдается. В списке оказались дома, возведенные в 1941 году, в 1945-1948 годах, в 1950 году. Понять из списка, какой все-таки год стоит в приоритетной задаче ремонта, невозможно. Впрочем, перемещения домов из очереди в очередь вполне возможны, несмотря на наличие долгосрочного (на 35 лет) и краткосрочного (на 3 года) планов.Региональный оператор может внести корректировки в график проведения капремонта по запросу муниципалитетов, которые ежегодно вносят свои рекомендации, основываясь на собственных проверках состояния жилищного фонда. Таким образом, тасовать дома в списках можно из года в год, что и показывают первые три года проведения программы капремонта.В документах, представленных депутатам, принцип распределения средств и переформирования списков очередников не разъясняется. Но известно, что за городское хозяйство в городском округе отвечает замглавы администрации Краснотурьинска Александр Катаев. Опыт в сфере ЖКХ чиновник нарабатывал до 2014 года в ООО «УЖК Ресурс» в качестве технического директора. В настоящее время А. Катаеву так или иначе все равно приходится контактировать с бывшим работодателем.Следует отметить, что эксперты в сфере ЖКХ ранее указывали на слабый контроль за всеми этапами программы капремонта в регионе. Передача части полномочий на уровень муниципалитетов эту проблему не решила. Принципы проведения капремонта и распределения средств по-прежнему остаются непрозрачными.