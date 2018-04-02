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МинЖКХ Свердловской области отозвало иск к ФАС по выбору региональных операторов для сбора отходов

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отозвало иск к ФАС, в котором требовало признать незаконным решение антимонопольного органа об отмене итогов конкурсов по выбору региональных операторов коммунальных отходов, пишет «Коммерсантъ».



Напомним, С 1 июля 2018 года Свердловская область должна была перейти на новую систему обращения отходов, в основе которой территориальное разделение на три зоны: Северное административно-производственное объединение (АПО), Западное АПО и Восточное АПО. Для каждой зоны по конкурсу планировали выбрать регионального оператора, к которому бы перешли полномочия по сбору, транспортированию, размещению, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов.



С победителями должны были заключить договоры на вывоз мусора на 12 лет. Однако ФАС опротестовала итоги двух конкурсов по выбору регоператоров из трех. В минЖКХ требовали через суд признать незаконным решение антимонопольного органа, но вчера отозвали иск. Как пояснили в министерстве, власти отказались от исковых требований в отношении ФАС «в связи с необходимостью соблюдения сроков перехода на новую систему ТКО».



В итоге летом начнет работу только оператор Восточного АПО, куда относится и Екатеринбург. По двум другим зонам конкурсы будут объявлены на следующей неделе. Планируется, что переход в них пройдет с 1 января 2019 года.

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