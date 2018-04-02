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В Екатеринбурге будут судить владельца сети нелегальных детских садов

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении владельца сети нелегальных детских садов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год 40-летний мужчина организовал сеть частных детских садов, которые посещали дети в возрасте до 6 лет. Свою деятельность в качестве предпринимателя обвиняемый не зарегистрировал в установленном законом порядке, при этом содержание одного ребенка в таком детском саду обходилось родителям в 6 тыс. руб. в месяц. Общий доход, полученный обвиняемым от преступной деятельности, за 2 года составил более 8 млн руб.



Группы по присмотру и уходу за детьми работали в будние дни с 08.00 до 20.00, при этом квартиры, в которых содержались дети, не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.



«В одной из квартир по ул. 8 Марта 25 марта 2016 года произошло возгорание отделки стен и потолка, квартира заполнилась дымом. В результате четверо воспитанников, двое из которых сыновья обвиняемого, получили острое отравление продуктами горения, а один — термический ожог кожи головы (в том числе лица), кистей рук 1-2 степени», —сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» и части 1 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере».

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