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Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2,9%

УрБК, Москва, 02.04.2018. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).



Индексация социальных пенсий производится в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году.



В результате индексации средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 255 руб. и составит 9 тыс. 062 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 378 и 382 руб. и составит 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 руб.



Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 30 тыс. 694 руб. и 35 тыс. 387 руб. соответственно.



По данным Пенсионного фонда России, повышение коснется 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальных пенсий. Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в России, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны.



Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, а также граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.



По данным Минтруда, расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 1,07 млрд руб. в месяц или 9,6 млрд руб. до конца текущего года.

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