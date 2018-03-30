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В Пелыме 100% зданий детских садов находятся в аварийном состоянии

30 март 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В Пелыме 100% зданий муниципальных дошкольных учреждений находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, следует из данных Свердловскстата.

По данным статистики, в городском округе проживает 261 ребенок в возрасте от 1 до 6 лет, 72,4% из них ходят в муниципальные детские садики.

Наличие аварийных детских садов зафиксировано в 19 муниципалитетах Свердловской области из 69. В Красноуфимском ГО доля таких зданий составляет 40%, в Горноуральском ГО — 25%, в Новолялинском ГО — 23,1%, в Рефтинском ГО — 20%.

В Екатеринбурге долю муниципальных детских садов в аварийном состоянии оценили в 2,8%.

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