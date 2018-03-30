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В городах проведения ЧМ-2018 временно введут особый порядок регистрации иностранцев

УрБК, Москва, 30.03.2018. В городах проведения Чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года введут особый порядок регистрации иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.



«Безопасность во время Чемпионата мира по футболу — один из главных приоритетов России как страны-организатора турнира. В этой связи во исполнение указа президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций в 2017 году» на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится новый порядок регистрации граждан», — сообщили в ГУ МВД.



Так, граждан РФ и иностранцев, останавливающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, будут регистрировать администрации мест размещения. Россияне и иностранцы, останавливающиеся в частном секторе, должны лично обратиться в территориальные органы МВД РФ для регистрации. В случае с гражданами РФ регистрация будет оформлена в течение трех дней, иностранцам на это понадобятся всего сутки.

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