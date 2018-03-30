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В 2017 году объем инвестиций в основной капитал в Таборинском районе составил 3 рубля на человека
30 март 2018 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал в Таборинском муниципальном районе Свердловской области составил 3 руб. на человека без учета средств бюджета, следует из данных Свердловскстата.
По данным статистики, в муниципалитете проживают 3,1 тыс. человек.
Это один из самых низких показателей в регионе, меньше только в Махневском муниципальном образовании — 1 руб. инвестиций на человека.
Лидерами по объему инвестиций в расчете на душу населений стали Верхний Тагил (613 тыс. 780 руб.), Рефтинский ГО (236 тыс. 278 руб.), Гаринский ГО (209 тыс. 929 руб.), Североуральский ГО (143 тыс. 423 руб.) и Сосьвинский ГО (101 тыс. 837 руб.).
В Екатеринбурге показатель составил 67 тыс. 236 руб., в Нижнем Тагиле — 48 тыс. 159 руб.
По данным статистики, в муниципалитете проживают 3,1 тыс. человек.
Это один из самых низких показателей в регионе, меньше только в Махневском муниципальном образовании — 1 руб. инвестиций на человека.
Лидерами по объему инвестиций в расчете на душу населений стали Верхний Тагил (613 тыс. 780 руб.), Рефтинский ГО (236 тыс. 278 руб.), Гаринский ГО (209 тыс. 929 руб.), Североуральский ГО (143 тыс. 423 руб.) и Сосьвинский ГО (101 тыс. 837 руб.).
В Екатеринбурге показатель составил 67 тыс. 236 руб., в Нижнем Тагиле — 48 тыс. 159 руб.
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