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В Свердловской области со счетов заемщика списали 200 тыс. рублей за долги перед банком
30 март 2018 (17:27)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Судебные приставы Управления ФССП России по Свердловской области списали 200 тыс. руб. со счетов заемщика банка, сообщает пресс-служба ведомства.
Исполнительное производство находилось в Сухоложском районном отделе судебных приставов. У должника не было ни работы, ни имущества, которое можно было арестовать.
«В ходе исполнительных действий из ответов на запросы в банки приставу стало известно о наличии у должника нескольких расчетных счетов, не являющихся зарплатными. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на счета должника», — говорится в сообщении.
Через определенное время на один из расчетных счетов заемщика поступила сумма, достаточная для погашения в полном объеме задолженности перед банком и исполнительского сбора. Денежные средства были перечислены банку-взыскателю в полном объеме.
Исполнительное производство находилось в Сухоложском районном отделе судебных приставов. У должника не было ни работы, ни имущества, которое можно было арестовать.
«В ходе исполнительных действий из ответов на запросы в банки приставу стало известно о наличии у должника нескольких расчетных счетов, не являющихся зарплатными. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на счета должника», — говорится в сообщении.
Через определенное время на один из расчетных счетов заемщика поступила сумма, достаточная для погашения в полном объеме задолженности перед банком и исполнительского сбора. Денежные средства были перечислены банку-взыскателю в полном объеме.
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