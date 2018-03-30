Новости дня

В Свердловской области со счетов заемщика списали 200 тыс. рублей за долги перед банком

30 март 2018 (17:27)

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Судебные приставы Управления ФССП России по Свердловской области списали 200 тыс. руб. со счетов заемщика банка, сообщает пресс-служба ведомства.

Исполнительное производство находилось в Сухоложском районном отделе судебных приставов. У должника не было ни работы, ни имущества, которое можно было арестовать.

«В ходе исполнительных действий из ответов на запросы в банки приставу стало известно о наличии у должника нескольких расчетных счетов, не являющихся зарплатными. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на счета должника», — говорится в сообщении.

Через определенное время на один из расчетных счетов заемщика поступила сумма, достаточная для погашения в полном объеме задолженности перед банком и исполнительского сбора. Денежные средства были перечислены банку-взыскателю в полном объеме.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: