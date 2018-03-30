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В Свердловской области со счетов заемщика списали 200 тыс. рублей за долги перед банком

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Судебные приставы Управления ФССП России по Свердловской области списали 200 тыс. руб. со счетов заемщика банка, сообщает пресс-служба ведомства.



Исполнительное производство находилось в Сухоложском районном отделе судебных приставов. У должника не было ни работы, ни имущества, которое можно было арестовать.



«В ходе исполнительных действий из ответов на запросы в банки приставу стало известно о наличии у должника нескольких расчетных счетов, не являющихся зарплатными. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на счета должника», — говорится в сообщении.



Через определенное время на один из расчетных счетов заемщика поступила сумма, достаточная для погашения в полном объеме задолженности перед банком и исполнительского сбора. Денежные средства были перечислены банку-взыскателю в полном объеме.

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