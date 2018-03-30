Кризис
Расходы на муниципальных служащих Екатеринбурга в 2017 году составили почти 2 млрд рублей
30 март 2018 (17:23)
Из бюджета Екатеринбурга в 2017 году было направлено 1 млрд 943,9 млн руб. на содержание муниципальных служащих, говорится в материалах на сайте администрации города.
Всего в прошлом году численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений составляла 3 тыс. 486 человек.
Кроме того, свыше 50 тыс. человек работают в автономных и бюджетных учреждениях Екатеринбурга.
Всего в прошлом году численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений составляла 3 тыс. 486 человек.
Кроме того, свыше 50 тыс. человек работают в автономных и бюджетных учреждениях Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Расходы на муниципальных служащих Екатеринбурга в 2017 году составили почти 2 млрд рублей
- Администрация Екатеринбурга за I полугодие потратила на содержание чиновников почти 904 млн рублей
- Численность госслужащих Свердловской области превысила 145 тыс. человек
- Численность государственных гражданских служащих Свердловской области и работников государственных учреждений превысила 145 тыс. человек
- Средняя заработная плата муниципального служащего в Екатеринбурге превысила 42 тыс. рублей в месяц