Гром среди ясного хлеба

Представители малого бизнеса Екатеринбурга, занимающиеся производством хлебобулочной продукции, обеспокоены ухудшением качества зерна и муки в России. В 2016 году Росстандарт, а вслед за ним и профсообщества признали пригодным для продовольственных целей зерно самого низкого, 5 класса. Эксперты считают, что подобное решение приведет к ухудшению здоровья населения, и намерены предложить правительству РФ возродить государственный контроль за качеством зерна и вернуть обязательность исполнения ГОСТов в хлебопечении.После ликвидации Государственной хлебной инспекции в 2004 году качество зерна, муки и хлеба в России фактически осталось безнадзорным, рассказала Маргарита Шипицина, в прошлом президент региональной Ассоциации хлебных товаропроизводителей (работа прекращена в 2013 году).«В 2004 году ликвидировали хлебную инспекцию и полностью эти функции никому не передали. Получилось, что часть ушла Россельхознадзору, так они крупу проверяют, другая ― Роспотребнадзору ― по муке и хлебу. В общем, проверяющих много, но даже Россельхознадзор сначала просто кричали: при хлебной инспекции некачественного зерна был 1%, через два года после ее ликвидации некачественного зерна при проверках было уже 13%. В 2015 году Россельхознадзор уже говорил, что 30% зерна, не годного на корм даже скоту. Вот какое зерно стала получать Россия», ― рассказала она во время круглого стола «Почему мы забыли вкус настоящего хлеба?» в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области.Напомним, качество зерна в России определяется по содержанию полезных веществ и клейковины. В зависимости от этого злак разделяют на пять классов, где к 1 классу относят самое качественное зерно, а к 5 ― с наименьшим количеством полезных веществ. Как пояснила Маргарита Шипицина, в советские годы пригодным для продовольственных целей считалось зерно 3 класса, на пшеницу 1-3 классов приходилось 80% урожая. Сейчас в России не выращивается пшеница 1 и 2 классов, а на 3 приходится 16% урожая (по данным за 2016 год), и практически вся она идет на экспорт.«Раньше продовольственной считалась только пшеница 1,2 и 3 классов. 4 и 5 классы считались фуражным зерном. В 90-х годах, когда были трудности, временно признали фуражное зерно 4 класса продовольственным. И с тех пор не отменили. 3 класс ― это нормальная пшеница, из которой можно выпечь хлеб. 4 и 5 классы нужно обязательно улучшать. Раньше улучшали 1 и 2 классом, теперь 1 и 2 класса нет, а так как из 4 класса невозможно испечь хлеб, его улучшают искусственной клейковиной, смесями и так далее. К сожалению, в 2015 году Росстандарт внес предложение отнести пшеницу 5 класса ― это абсолютно «грязное» зерно ― к продовольственной. И отнесли», ― пояснила она.Подобное решение неминуемо приведет к снижению качества муки, а затем и хлеба, считает она. Помимо ухудшения вкуса использование зерна 5 класса в продовольственных целях может и угрожать здоровью населения. В связи с этим проблема приобретает национальный масштаб.По словам председателя Союза предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Свердловской области, гендиректора хлебомакаронного комбината «Смак» Владилена Фуфарова, в России и сейчас можно найти качественные хлеб и муку, но по более высокой цене.«Есть разные производители у нас, за границей, в Свердловской области ― малые, крупные, всякие. Нельзя всех просто огульно обвинять в том, что все делают плохо. Не может быть такого. Вы что, хотите сказать, что нельзя на рынке ни одной булки хлеба нормальной найти? По муке ― есть отличная мука, есть отличные предприятия. Есть такие мельзаводы, которые производят качественную муку. Стоит она дорого, не каждому доступна, но это выбор каждого ― из какой муки выпекать. Кто-то ищет дешевую, кто-то качественную. Все люди разные», ― возмутился он.Однако в реальности высокая стоимость качественной муки в первую очередь бьет по карману небольших предприятий, отметили участники круглого стола.«У нас директор хочет удешевить продукт, пытается привезти нам другую муку. Когда мы начинаем делать пробные, соответственно, такого качества не получается. Цену продукта мы не можем поднимать, а затраты растут, поэтому все руководители малых предприятий пытаются удешевить свою продукцию. Соответственно, и качество получается таким, потому что покупают муку подешевле», ― рассказала представительница пекарни «Вира-95».В условиях падения реальных доходов населения граждане нередко предпочитают дешевый продукт качественному. Иногда потребители отказываются вовсе покупать хлеб, отметил гендиректор «Смака».«Сейчас вообще эпоха, я называю, мракобесия, потому что очень много разных статей (в прессе и интернете ― прим. ред.), создаются организации, которые еще наводят страхи. Это все дезориентирует покупателя, люди в результате просто отказываются от хлеба», ― прокомментировал Владилен Фуфаров.Участники дискуссии сошлись во мнении, что в целом на качество хлеба повлияло и появление непрофессионалов на рынке. По словам Маргариты Шипициной, в Екатеринбурге «надо избавиться» от пекарен, расположенных в жилых домах.«В нашем городе развелась масса маленьких пекарен. У меня на квартале «Французский батон». Я взяла этот батон ― им можно ребенка убить. Они представления не имеют, все выпекают из обойной муки. Никто их не проверяет, людей кормят. Конечно, нам нужно что-то сделать с этими маленькими пекарушками, которые зарегистрировались от общепита. От них надо как-то избавиться в городе, если мы не хотим, чтобы все болели», ― заявила она.«Я согласен: для меня, конечно, смешно, когда какую-то квартиру однокомнатную выкупили на первом этаже и назвались пекарней. Там даже трубы, вытяжки нет. Пекарня ― это печка», ― согласился Владилен Фуфаров.Снижение качества продукта характерно не только для хлебопечения, но и для других отраслей, считает фермер Михаил Шкляр.«Хлебная тема ― это частный случай. Проблема во всем ― и в продуктах, и в машинах, и в дорогах, и так далее. Вы говорите, пытаются удешевить. Конечно, потому что у нас любой тендер, любой конкурс ― это борьба за цену, а не за качество. Любой бизнес-план ― единственный раздел, который пишется и читается ― это финансовый, окупаемость проекта. Это касается и государственного производства сейчас, и частного бизнеса. Тот результат, который мы имеем, соответствует духу времени, по-другому при этой экономической формации, политической системе быть не может», ― пояснил он.По итогам круглого стола Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области намерен отправить обращение в правительство РФ с предложением возродить Государственную хлебную инспекцию и вновь обязать производителей соблюдать ГОСТы.