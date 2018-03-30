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На расселение аварийного жилья в России потребуется около 500 млрд рублей
30 март 2018 (17:12)
УрБК, Москва, 30.03.2018. На расселение аварийного жилья, накопленного в настоящее время в России, потребуется 500 млрд руб. Об этом сообщил на коллегии Минстроя РФ аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, передает РИА «Недвижимость».
«Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья», — подчеркнул Ю. Росляк.
Росляк уточнил, что сейчас объем жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 млн кв. м.
Кроме того, он напомнил о необходимости расселения граждан, проживающих в зданиях, не предназначенных для этого и построенных во время промышленного освоения Восточной Сибири. По его оценке, к решению этой проблемы возможно приступить не раньше 2019 года.
«Нужно найти новые формы для мобилизации ресурсов, чтобы решить проблему накопленного аварийного жилья», — подчеркнул Ю. Росляк.
Росляк уточнил, что сейчас объем жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 млн кв. м.
Кроме того, он напомнил о необходимости расселения граждан, проживающих в зданиях, не предназначенных для этого и построенных во время промышленного освоения Восточной Сибири. По его оценке, к решению этой проблемы возможно приступить не раньше 2019 года.
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