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Россия планирует вытеснить сельхозтовары США с китайского рынка

Российская сельскохозяйственная продукция может вытеснить товары из США с китайского рынка. Об этом пишет газета «Известия».



По данным издания, в частности, у российского вина, соевых бобов и свинины есть шанс заменить на рынке Китая свои американские аналоги.



Как отмечают эксперты, Пекин с 31 марта намерен повысить импортные пошлины на 128 наименований товаров из США в ответ на предпринятые ранее американской стороной меры.



Поэтому Китай будет искать других, более предсказуемых поставщиков на свой рынок. И таким поставщиком для КНР может стать Россия.

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