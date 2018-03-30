Дайджест
Австрия планирует подать заявку на проведение ОИ-2026
30 март 2018 (17:09)
Олимпийский комитет Австрии направил в Международный олимпийский комитет (МОК) подтверждение намерений подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на сайте национального комитета.
Как отмечается в заявке, для проведения соревнований заявлены города Грац и Шламдинг.
Ранее сообщалось, что власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
Место проведения Игр будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане летом 2019 года.
Как отмечается в заявке, для проведения соревнований заявлены города Грац и Шламдинг.
Ранее сообщалось, что власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
Место проведения Игр будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане летом 2019 года.
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