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Австрия планирует подать заявку на проведение ОИ-2026

Олимпийский комитет Австрии направил в Международный олимпийский комитет (МОК) подтверждение намерений подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на сайте национального комитета.



Как отмечается в заявке, для проведения соревнований заявлены города Грац и Шламдинг.



Ранее сообщалось, что власти Канады поддержат заявку Калгари на проведение зимней Олимпиады 2026 года.



Место проведения Игр будет определено на сессии Международного олимпийского комитета в Милане летом 2019 года.

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