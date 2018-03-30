Дайджест
Саудовская Аравия не исключила военный конфликт с Ираном
30 март 2018 (17:09)
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает портал «Лента.ру».
«Мы должны избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном», — сказал принц.
Он также призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного конфликта в регионе.
Ранее Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассказал, когда в Саудовской Аравии появится ядерное оружие.
«Мы должны избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном», — сказал принц.
Он также призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного конфликта в регионе.
Ранее Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассказал, когда в Саудовской Аравии появится ядерное оружие.
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