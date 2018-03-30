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Генпрокуратура в течение месяца завершит проверку всех российских ТЦ

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Проверка всех торговых центров в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово завершится в течение месяца. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.



«Я дал поручение проверить торговые центры по всей России вне зависимости от их масштабов. Кроме того, в те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генеральной прокуратуры для координации действий. Я думаю, что в течение месяца эта работа будет закончена», — заявил Ю. Чайка.



Генеральный прокурор пообещал, что по выявленным нарушениям виновных будут привлекать к ответственности вплоть до уголовной.



Отметим, что МЧС планирует завершить проверки ТРЦ страны до 16 апреля.



Напомним, что 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека.

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