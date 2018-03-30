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В аэропорту Кольцово задержали пассажира с 50 тыс. долларов США
30 март 2018 (15:41)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.3018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира, который пытался пронести 50 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
Задержанным оказался гражданин России, прилетевший из Стамбула. Деньги были обнаружены в его барсетке.
«Мужчина в объяснениях указал, что он знаком с таможенным законодательством и знал о необходимости декларирования наличных денежных средств, однако думал, что данная мера распространяется только на вывоз», — говорится в сообщении.
Деньги изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».
Задержанным оказался гражданин России, прилетевший из Стамбула. Деньги были обнаружены в его барсетке.
«Мужчина в объяснениях указал, что он знаком с таможенным законодательством и знал о необходимости декларирования наличных денежных средств, однако думал, что данная мера распространяется только на вывоз», — говорится в сообщении.
Деньги изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».
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