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В аэропорту Кольцово задержали пассажира с 50 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 30.03.3018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира, который пытался пронести 50 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



Задержанным оказался гражданин России, прилетевший из Стамбула. Деньги были обнаружены в его барсетке.



«Мужчина в объяснениях указал, что он знаком с таможенным законодательством и знал о необходимости декларирования наличных денежных средств, однако думал, что данная мера распространяется только на вывоз», — говорится в сообщении.



Деньги изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».

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