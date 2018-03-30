Кризис
ЦБ ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций
30 март 2018 (15:35)
ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента микрофинансового рынка регулятора Илью Кочеткова.
В числе мер — снизить максимальный размер выплат, которые организации смогут требовать с должников. В настоящее время это трехкратный размер займа, планируется, что к июлю 2020 года он сократится до полуторакратного.
Помимо этого регулятор намерен ограничить ежедневную процентную ставку к июлю следующего 2019 года до 1%. Эти нововведения в регулировании рынка в первую очередь ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL). Это побуждает Банк России создать специальный финансовый продукт: заем в размере до 10 тыс. руб., максимальный срок которого составит 15 дней. Размер максимального платежа — 3 тыс. руб.
В числе мер — снизить максимальный размер выплат, которые организации смогут требовать с должников. В настоящее время это трехкратный размер займа, планируется, что к июлю 2020 года он сократится до полуторакратного.
Помимо этого регулятор намерен ограничить ежедневную процентную ставку к июлю следующего 2019 года до 1%. Эти нововведения в регулировании рынка в первую очередь ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL). Это побуждает Банк России создать специальный финансовый продукт: заем в размере до 10 тыс. руб., максимальный срок которого составит 15 дней. Размер максимального платежа — 3 тыс. руб.
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