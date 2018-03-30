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В России число внеплановых проверок бизнеса составит 30% от плановых
30 март 2018 (14:58)
УрБК, Москва, 30.03.2018. Число внеплановых проверок бизнеса в РФ составит 30% от плановых. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
«В ближайшее время предстоит внести изменения в законодательство, согласно которым число внеплановых проверок будет составлять 30% от плановых», — сказал Абызов, уточнив, что это не коснется объектов, несущих определенные риски для населения.
Министр отметил, что одной из целей идущей сейчас реформы контрольно-надзорной деятельности является сокращение в два раза к 2024 году количества погибших и пострадавших «по тем рискам, которые контролирует государство».
«В ближайшее время предстоит внести изменения в законодательство, согласно которым число внеплановых проверок будет составлять 30% от плановых», — сказал Абызов, уточнив, что это не коснется объектов, несущих определенные риски для населения.
Министр отметил, что одной из целей идущей сейчас реформы контрольно-надзорной деятельности является сокращение в два раза к 2024 году количества погибших и пострадавших «по тем рискам, которые контролирует государство».
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