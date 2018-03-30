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Управление Генпрокуратуры в УрФО заинтересовалось делом «Уральских пельменей»
30 март 2018 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Управление Генпрокуратуры в УрФО заинтересовалось уголовным делом в отношении бывшего директора ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Напомним, следователи возбудили в отношении С. Нетиевского уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Прокуратура намерена проверить законность этого.
«Учитывая складывающийся неоднозначный общественный резонанс вокруг данной ситуации, в том числе обусловленный итогами предшествующих судебных разбирательств гражданско-правового характера, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову тщательно проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела», ― сообщается на сайте Управления Генпрокуратуры в УрФО.
В надзорном органе напомнили о принципе презумпции невиновности, закрепленном в Конституции РФ, и пригрозили ответственностью за распространение недостоверных сведений, которые могут навредить репутации «Уральских пельменей».
«В этой связи пресс-служба предостерегает о категорической недопустимости распространения недостоверной, непроверенной информации, способной нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации знаменитого уральского коллектива, снискавшего заслуженную популярность среди миллионов россиян. Виновные в распространении подобных сведений лица подлежат ответственности согласно действующему законодательству», ― гласит сообщение Управления Генпрокуратуры в УрФО.
Как ранее писал УрБК, Сергей Нетиевский ушел из проекта «Уральские пельмени» в октябре 2015 года и решением общего собрания был смещен с поста директора. Пришедший ему на смену новый руководитель Сергей Исаев пояснил журналистам, что причиной прекращения совместной работы стало желание Нетиевского постоянно жить в Москве, что затрудняло взаимодействие с командой. При этом С. Исаев категорически опроверг предположение о том, что причиной расставания были финансовые вопросы.
Впоследствии суд восстановил С. Нетиевского в должности директора творческого объединения «Уральские пельмени». Кроме того, в 2016 году студия First Hand Media, принадлежащая С. Нетиевскому, отсудила у коллектива исключительные права на словесный товарный знак «Уральские пельмени». В 2017 году другие участники коллектива пытались обжаловать решение суда, однако суд отказал им в удовлетворении требований.
Напомним, следователи возбудили в отношении С. Нетиевского уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Прокуратура намерена проверить законность этого.
«Учитывая складывающийся неоднозначный общественный резонанс вокруг данной ситуации, в том числе обусловленный итогами предшествующих судебных разбирательств гражданско-правового характера, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову тщательно проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела», ― сообщается на сайте Управления Генпрокуратуры в УрФО.
В надзорном органе напомнили о принципе презумпции невиновности, закрепленном в Конституции РФ, и пригрозили ответственностью за распространение недостоверных сведений, которые могут навредить репутации «Уральских пельменей».
«В этой связи пресс-служба предостерегает о категорической недопустимости распространения недостоверной, непроверенной информации, способной нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации знаменитого уральского коллектива, снискавшего заслуженную популярность среди миллионов россиян. Виновные в распространении подобных сведений лица подлежат ответственности согласно действующему законодательству», ― гласит сообщение Управления Генпрокуратуры в УрФО.
Как ранее писал УрБК, Сергей Нетиевский ушел из проекта «Уральские пельмени» в октябре 2015 года и решением общего собрания был смещен с поста директора. Пришедший ему на смену новый руководитель Сергей Исаев пояснил журналистам, что причиной прекращения совместной работы стало желание Нетиевского постоянно жить в Москве, что затрудняло взаимодействие с командой. При этом С. Исаев категорически опроверг предположение о том, что причиной расставания были финансовые вопросы.
Впоследствии суд восстановил С. Нетиевского в должности директора творческого объединения «Уральские пельмени». Кроме того, в 2016 году студия First Hand Media, принадлежащая С. Нетиевскому, отсудила у коллектива исключительные права на словесный товарный знак «Уральские пельмени». В 2017 году другие участники коллектива пытались обжаловать решение суда, однако суд отказал им в удовлетворении требований.
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