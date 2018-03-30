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Трамп пообещал выиграть гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон выиграет у Москвы в гонке вооружений. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в окружении американского лидера.



В ходе беседы Трамп заявил, что «если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но выиграю ее я». После этого высказывания он больше не касался темы напряженности отношений между странами.



Последний телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 20 марта по инициативе Вашингтона. По его итогам в Кремле заявили, что стороны высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также «подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений». Кроме того, лидеры договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

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