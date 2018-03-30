Новости дня

ЦБ ужесточит регулирование деятельности микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 30.03.2018. ЦБ принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента микрофинансового рынка регулятора Илью Кочеткова.



В числе мер — снизить максимальный размер выплат, которые организации смогут требовать с должников. В настоящее время это трехкратный размер займа, планируется, что к июлю 2020 года он сократится до полуторакратного.



Помимо этого регулятор намерен ограничить ежедневную процентную ставку к июлю следующего 2019 года до 1%. Эти нововведения в регулировании рынка в первую очередь ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL). Это побуждает Банк России создать специальный финансовый продукт: заем в размере до 10 тыс. руб., максимальный срок которого составит 15 дней. Размер максимального платежа — 3 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: